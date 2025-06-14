Зеленський нагородив ще 254 захисників

Нагороди призначені за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 254 захисників України.

Про це свідчить відповідний указ № 411/2025 від 14 червня 2025 року на сайті глави держави.

Згідно з документом, нагороди призначені за особисту мужність та самовіддане виконання військового обов’язку.

Бійці отримали відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, княгині Ольги, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагадаємо, напередодні Зеленський нагородив військових Сил оборони та передав ордени родичам загиблих Героїв. Від початку повномасштабної війни більш ніж 113 тисяч українських воїнів Сил оборони відзначені орденами і медалями.