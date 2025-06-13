Зеленський нагородив військових Сил оборони та передав ордени родичам загиблих Героїв

Від початку повномасштабної війни більш ніж 113 тисяч українських воїнів Сил оборони відзначені орденами і медалями.

Президент Володимир Зеленський нагородив військових і передав ордени членам сімей Героїв України, які отримали ці звання посмертно.

Про це Президент повідомив у Telegram.

"Від початку повномасштабної війни більш ніж 113 тисяч українських воїнів – з різних складових наших Сил оборони та безпеки України – відзначені орденами і медалями. Більшість – саме за участь у боях. І це тільки частина героїзму українців, стійкості українців, які дозволяють нашому народу зберігатись і захищати власні інтереси. Не чужі, а українські інтереси. І на своїй, українській землі", – ідеться у повідомленні.

Глава держави відзначив державними нагородами – Хрестами бойових заслуг та орденами "Золота Зірка" – наших воїнів і передав ордени членам сімей Героїв, удостоєних цього звання посмертно.

"Ми завжди повинні говорити абсолютно відверто: без таких воїнів не було б України. У нас не було б своєї власної, незалежної держави без таких сімей, які виховують у синів і доньок справжню повагу до обовʼязку захищати Україну, захищати своїх побратимів і боротись", – додає Президент.