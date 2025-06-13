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Зеленський підписав закони про митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні

Оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Зеленський підписав закони про митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закони про митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Про це свідчать дані законопроєктів 13305 та 13306.

Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.

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Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.
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