Президент Володимир Зеленський підписав закони про митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Про це свідчать дані законопроєктів 13305 та 13306.

Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.

Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.