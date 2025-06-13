Президент Володимир Зеленський підписав закони про митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні.
Про це свідчать дані законопроєктів 13305 та 13306.
Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.
Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.
Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.