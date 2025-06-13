Уночі Росія атакувала дронами і балістикою. Є влучання у 9 локаціях

У ніч на п'ятницю Росія атакувала Україну 55 ударними БпЛА різних типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Більшість засобів ураження захисники збили, та є влучання у 9 локаціях.

Атака почалася близько 22:00, а напрямками запуску стали Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також ворог запустив 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької та Ростовської обл. Основні напрямки повітряного удару – Харківська, Донецька і Дніпропетровська області, повідомили в Повітряних силах.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – розповіли захисники.