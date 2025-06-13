У Харкові завершили пошукову операцію на обстріляному підприємстві: кількість загиблих зросла

Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові завершили пошукову операцію на обстріляному підприємстві: кількість загиблих зросла

Загалом внаслідок атаки 7 червня жертвами стали 9 людей.

У Харкові завершили пошукову операцію на обстріляному підприємстві: кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу 7 червня у Харкові
Фото: Telegram

Харківська обласна прокуратура на сторінці у Telegram повідомила про завершення пошукової операції на підприємстві у Київському районі, яке в ніч на 7 червня зазнало обстрілу росіянами.

З-під завалів було деблоковано тіло ще одного співробітника - він став шостою жертвою цього ворожого злочину. Загалом під час двогодинної атаки на місто, яку назвали наймасштабнішою за час великої війни, росіяни вбили 9 людей. 

У прокуратурі наголосили, що країна-агресор понесе відповідальність за кожне забране життя.    
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies