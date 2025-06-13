У Харкові завершили пошукову операцію на обстріляному підприємстві: кількість загиблих зросла

Харківська обласна прокуратура на сторінці у Telegram повідомила про завершення пошукової операції на підприємстві у Київському районі, яке в ніч на 7 червня зазнало обстрілу росіянами.

З-під завалів було деблоковано тіло ще одного співробітника - він став шостою жертвою цього ворожого злочину. Загалом під час двогодинної атаки на місто, яку назвали наймасштабнішою за час великої війни, росіяни вбили 9 людей.

У прокуратурі наголосили, що країна-агресор понесе відповідальність за кожне забране життя.