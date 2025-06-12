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Росіяни вбили мирного жителя та поранили трьох у Запорізькій області (оновлено)

Окупанти завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари. 

Росіяни вбили мирного жителя та поранили трьох у Запорізькій області (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Окупаційні війська завдали ударів по Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни нанесли по Новогригорівці  щонайменше чотири авіаудари”, - написав Федоров. 

Внаслідок ударів виникла пожежа, зруйновані будинки.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Оновлено 21:25 Іван Федоров уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік, а кількість поранених зросла до трьох. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні.

  • Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області. Росіяни fpv-дроном поцілили у цивільний автомобіль.
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