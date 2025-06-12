Росіяни вбили мирного жителя та поранили трьох у Запорізькій області (оновлено)

Окупаційні війська завдали ударів по Гуляйпільській громаді Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари”, - написав Федоров.
Внаслідок ударів виникла пожежа, зруйновані будинки.
За попередніми даними, постраждала одна людина.
Оновлено 21:25 Іван Федоров уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік, а кількість поранених зросла до трьох. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні.
- Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області. Росіяни fpv-дроном поцілили у цивільний автомобіль.