Росіяни вбили мирного жителя та поранили трьох у Запорізькій області (оновлено)

Окупанти завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.

Окупаційні війська завдали ударів по Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари”, - написав Федоров.

Внаслідок ударів виникла пожежа, зруйновані будинки.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Оновлено 21:25 Іван Федоров уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік, а кількість поранених зросла до трьох. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні.