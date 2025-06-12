Житель Харківщини постраждав унаслідок атаки російського дрона

Він у стані середньої тяжкості.

Житель Харківщини постраждав через атаку російського дрона.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 червня близько 10:00 російський FPV-дрон вдарив по с. Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Був пошкоджений будинок.

«59-річний чоловік отримав поранення. У стані середнього ступеня тяжкості його доставили до лікарні», - додали у прокуратурі.