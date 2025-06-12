Житель Харківщини постраждав унаслідок атаки російського дрона

Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСуспільствоВійна

Житель Харківщини постраждав унаслідок атаки російського дрона

Він у стані середньої тяжкості.

Житель Харківщини постраждав унаслідок атаки російського дрона
швидка допомога
Фото: United24

Житель Харківщини постраждав через атаку російського дрона.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 червня близько 10:00 російський FPV-дрон вдарив по с. Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Був пошкоджений будинок.

«59-річний чоловік отримав поранення. У стані середнього ступеня тяжкості його доставили до лікарні», - додали у прокуратурі.

  • Напередодні російська армія атакувала ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на визволених територіях Ізюмського району Харківської області.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies