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На Харківщині під час розмінування група саперів потрапила під атаку російського дрона, є загиблий та поранені

Один піротехнік загинув, двоє його колег поранені та перебувають у лікарні.

На Харківщині під час розмінування група саперів потрапила під атаку російського дрона, є загиблий та поранені
Фото: ДСНС Харківської області

Російська армія атакувала ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на визволених територіях Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини.

"Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування  MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, "ціна безпеки — надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни".

Пізніше у ДСНС додали, що під час гуманітарного розмінування сільгоспугідь  на територіях, звільнених від російських окупантів, загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

Фото: ДСНС України
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