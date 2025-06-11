На Харківщині під час розмінування група саперів потрапила під атаку російського дрона, є загиблий та поранені

Один піротехнік загинув, двоє його колег поранені та перебувають у лікарні.

Російська армія атакувала ударним дроном рятувальників під час розмінування сільськогосподарських угідь на визволених територіях Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини.

"Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, "ціна безпеки — надзвичайно висока. Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни".

Пізніше у ДСНС додали, що під час гуманітарного розмінування сільгоспугідь на територіях, звільнених від російських окупантів, загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.