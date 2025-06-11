СБУ показала ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів 11 червня, під час яких вдалося повернути 1212 тіл полеглих Захисників.
У СБУ також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у заходах репатріації.
11 червня в Україну вдалося повернути тіла полеглих захисників.
СБУ показала ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів 11 червня, під час яких вдалося повернути 1212 тіл полеглих Захисників.
У СБУ також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у заходах репатріації.