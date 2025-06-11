СБУ показала ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів 11 червня, під час яких вдалося повернути 1212 тіл полеглих Захисників.

Фото: СБУ

"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — кажуть у відомстві.

У СБУ також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у заходах репатріації.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ