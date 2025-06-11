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СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року. 

Як зазначає СБУ, до безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. 

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів

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У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Відомство наголошує, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.
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