У Херсоні російський дрон атакував комунальників

У Херсоні російський дрон атакував працівників одного з комунальних підприємств міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 12:20 у Корабельному районі Херсона росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки двоє працівників, 32 і 43 років, дістали вибухові травми. Вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм необхідну допомогу.