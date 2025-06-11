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Колишня суддя ОАСК отримала 5 років тюрми за хабарництво

Також суд постановив конфіскувати усе майно судді.

Колишня суддя ОАСК отримала 5 років тюрми за хабарництво
суддя Олена Власенкова
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело повідомляє, що йдеться про Олену Власенкову.

Support LB.ua

Сьогодні, 11 червня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як зазначає Центр протидії корупції (ЦПК), за версією обвинувачення, йшлося про отримання хабаря від фірми, яка оскаржувала анулювання Мінекології ліцензії на право ведення діяльності з небезпечними відходами.

Сума хабаря склала 10 тисяч доларів. Саме під час отримання частини коштів вона була затримана детективами НАБУ.

Також ЦПК зазначає, що у свій час суддя Власенкова скаржилась, що отримала службову квартиру на 120 квадратів без ремонту. Мовляв, держава виділила їй квартиру, що не відповідає санітарно-побутовим нормам.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) був створений у 2004 році для розгляду справ проти органів державної влади. Завдяки розташуванню в столиці, він мав значний вплив, розглядаючи резонансні політичні та адміністративні позови.

У 2019 році суд опинився в центрі гучного скандалу після оприлюднення “плівок Вовка” – записів, на яких голова суду Павло Вовк нібито обговорював втручання в роботу державних органів. Це спричинило хвилю критики та звинувачень у корупції.

У грудні 2022 року ОАСК був ліквідований за рішенням Верховної Ради з ініціативи Президента Зеленського. Замість нього створено Київський міський окружний адміністративний суд.
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