На Херсонщині співробітник Дар’ївської колонії отримав 15 років тюрми за держзраду

Він добровільно перейшов на бік окупантів під час окупації. Після звільнення Херсона спалив паспорт РФ з метою уникнення відповідальності.

Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав винним у державній зраді колишнього співробітника Дар’ївської виправної колонії №10, який добровільно перейшов на бік окупантів і працював під російським триколором, передає ДБР.

На початку 2022 року Дар’ївська колонія на Херсонщині опинилася під контролем окупантів. У травні цього ж року, коли на території колонії перебували російські військові та представники ФСБ, працівників установи зібрали та повідомили, що відтепер вони працюватимуть за законами Росії. Кожен міг вирішувати, чи буде він співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Подружжя місцевих мешканців – чоловік і жінка, які працювали молодшими інспекторами колонії, добровільно погодилися служити окупантам. Вони отримали російські паспорти та зарплату в рублях. Щоб заслужити прихильність «нової влади», вони активно здавали інформацію про своїх земляків, зокрема про учасників АТО.

Перед колегами та сусідами зрадники хвалилися високими зарплатами й новими матеріальними можливостями. Але після деокупації частини Херсонської області перебіжчики спалили свої російські паспорти й намагалися переховуватися від правосуддя.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання – «прапорщик внутрішньої служби».

Його дружину, яка активно співпрацювала зі слідством, раніше було засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) до 9 років позбавлення волі.