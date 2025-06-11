На Сумщині через російський дрон згоріла сільгосптехніка

Після удару російського дрона по Лебединській громаді Сумщини загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували і попередньо обійшлося без постраждалих. За даними ОВА, пошкоджені 4 одиниці техніки. У Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Унаслідок російських обстрілів території області протягом доби загиблих і поранених немає.

Протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня 2025 року російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

За добу вдалося евакуювати 104 людини. Повітряна тривога в області тривала 16 годин 42 хвилини.