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На Сумщині через російський дрон згоріла сільгосптехніка

Усього від обстрілів РФ постраждали 32 населені пункти області.

На Сумщині через російський дрон згоріла сільгосптехніка
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

Після удару російського дрона по Лебединській громаді Сумщини загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували і попередньо обійшлося без постраждалих. За даними ОВА, пошкоджені 4 одиниці техніки. У Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Унаслідок російських обстрілів території області протягом доби загиблих і поранених немає.

Протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня 2025 року російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 10 ударів КАБів. 

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

За добу вдалося евакуювати 104 людини. Повітряна тривога в області тривала 16 годин 42 хвилини.
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