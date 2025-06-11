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На фронті пройшло 220 боїв, найбільше – на Покровському на Новопавлівському напрямках

Сили оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, 5 артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт окупантів. 

На фронті пройшло 220 боїв, найбільше – на Покровському на Новопавлівському напрямках
Українські воїни
Фото: Генштаб

Розпочалася 1204-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, за вчора зафіксовано 220 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському та Новопавлівському напрямках. 

Про це повідомив Генштаб. 

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Цупівка, Куп’янськ Харківської області; Іванопілля, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Велетенське, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 240 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
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