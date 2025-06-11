Уночі РФ атакувала дронами і ракетою, ППО знешкодила 49 безпілотників

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Одещина.

Протиповітряна оборона України у ніч на 11 червня знешкодила 49 безпілотників, якими РФ атакувала територію України. Загалом агресорка запустила 85 безпілотників та балістичну ракету.

"У ніч на 11 червня (із 22.00 10 червня) противник атакував 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 9 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.