На жінку склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану за російську музику

В одному з ресторанів Ірпеня у Київській області лунала російська музика.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з ресторанів Ірпеня гучно лунає музика російської виконавиці”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що російську музику увімкнула адміністратор закладу.

Співробітники поліції провели з жінкою профілактичну бесіду, також на неї склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).