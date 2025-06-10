Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану за російську музику

В одному з ресторанів Ірпеня у Київській області лунала російська музика.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з ресторанів Ірпеня гучно лунає музика російської виконавиці”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що російську музику увімкнула адміністратор закладу.
Співробітники поліції провели з жінкою профілактичну бесіду, також на неї склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).