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Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану за російську музику

На жінку склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану за російську музику
Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку ресторану за російську музику
Фото: Поліція Київщини

В одному з ресторанів Ірпеня у Київській області лунала російська музика.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з ресторанів Ірпеня гучно лунає музика російської виконавиці”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що російську музику увімкнула адміністратор закладу.

Співробітники поліції провели з жінкою профілактичну бесіду, також на неї склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
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