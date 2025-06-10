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​Влада Харківщини оголосила евакуацію з 7 населених пунктів Куп’янського району

Плануєтсья вивезти в безпечні місця 181 дитину. 

​Влада Харківщини оголосила евакуацію з 7 населених пунктів Куп’янського району
Куп'янськ, наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

Рада оборони Харківщини на черговому засіданні 10 червня ухвалила розширити зону примусової евакуації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У зв’язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади", – заявив він.

Йдеться про села Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

Синєгубов зазначив, що за попередні 2 місяці через обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків. 

"Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину.  Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги", - додав голова ОВА. 

  • Минулого року на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію для жителів чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Тоді Синєгубов повідомляв, що в Куп’янському районі від деяких населених пунктів до лінії фронту лише близько 4 кілометрів.
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