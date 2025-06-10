​Влада Харківщини оголосила евакуацію з 7 населених пунктів Куп’янського району

Рада оборони Харківщини на черговому засіданні 10 червня ухвалила розширити зону примусової евакуації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У зв’язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади", – заявив він.

Йдеться про села Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

Синєгубов зазначив, що за попередні 2 місяці через обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

"Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги", - додав голова ОВА.