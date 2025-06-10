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Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик "Варта-2" Пресреліз

Компанія врахувала десятирічний досвід роботи та вимоги фронту.

Міноборони випробувало та допустило до експлуатації новий броньовик "Варта-2"
«Варта-2»

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони новий тактичний бронеавтомобіль «Варта-2». Про це повідомляє виробник - "Українська бронетехніка" з посиланням на заступника міністра оборони Валерія Чуркіна

«Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності», – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін. 

Ббронеавтомобіль «Варта-2»
Ббронеавтомобіль «Варта-2»

Як розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас, при розробці бронеавтомобіля «Варта 2» компанія врахувала десятирічний досвід роботи та вимоги фронту.

«Бойова колісна машина «Варта 2» - це машина поля бою. Технічні параметри бронеавтомобіля дозволяють встановлювати різноманітні бойові модулі, що забезпечує значну вогневу потужність і суттєво розширює спектр задач, які може виконувати така бойова одиниця. Нам вдалося успішно інтегрувати на автомобіль вітчизняний бойовий модуль «Січ» 30 мм.», - розповів Бельбас.

За його словами, головне завдання «Варти – 2» - надійний захист бійця на полі бою, саме тому компанія під час розробки особливу увагу приділяла відповідним технічним параметрам - балістичний захист автомобіля відповідає стандарту STANAG 3, а протимінний захист - класу 3А/3Б.

Варта-2
Варта-2

Бельбас також акцентував на тому, що «Варта-2» за своїми технічними параметрами та рішенням не має аналогів на ринку, та є по суті першим такого класу бронеавтомобілем, який був створений саме вітчизняним ВПК. 

«Такої техніки на фронті потрібно багато, тому додатковою перевагою «Варти 2» є вартість: якщо ми матимемо нормальне серійне замовлення, цей автомобіль буде дешевший ніж схожі вітчизняні автомобілі, і значно дешевший, ніж зарубіжні», - переконаний гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка».
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