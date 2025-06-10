Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією дітей

Домовилися про тісну співпрацю в цьому напрямі.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Як ідеться на сайті ОПУ, Єрмак поінформував Пароліна про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси і наголосив, що ці удари вкотре свідчать небажання РФ встановити мир.

Сторони обговорили повернення українських дітей, яких незаконно депортувала й перемістила Росія. Єрмак і Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному напрямі.