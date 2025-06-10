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Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією дітей

Домовилися про тісну співпрацю в цьому напрямі.

Єрмак і держсекретар Ватикану обговорили повернення викрадених Росією дітей
Андрій Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Як ідеться на сайті ОПУ, Єрмак поінформував Пароліна про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси і наголосив, що ці удари вкотре свідчать небажання РФ встановити мир.

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Сторони обговорили повернення українських дітей, яких незаконно депортувала й перемістила Росія. Єрмак і Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному напрямі.

  • 6 червня стало відомо, що ще двом українським підліткам вдалося повернутися з окупації у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
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