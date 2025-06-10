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Генштаб: на фронті відбулося 123 боєзіткнення, бої не вщухають досі

На Покровському напрямку ворог атакував 27 разів.

Генштаб: на фронті відбулося 123 боєзіткнення, бої не вщухають досі
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Наші захисники тримають рубежі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів райони населених пунктів, зокрема, Грем’яч, Архипівка, Карповичі, Заріччя Чернігівської області; Мар’їне, Олександрівка, Братениця, Нововасилівка, Уланове, Тур’я, Велика Писарівка, Миропільське, Бунякине, Високе, Попівка Сумської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог десять разів йшов вперед на позиції наших захисників в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось 16 боєзіткнень, п’ять з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Греківка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні дев’ять атак, вісім з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони вже успішно зупинили п’ять ворожих атак на Торецькому напрямку. Загалом ворог десять разів намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. 

На Покровському напрямку ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Наші захисники відбили 18 ворожих атак, бої не вщухають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Шість ворожих атак досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку точиться чотири боєзіткнення поблизу Малинівки, одну атаку загарбників вже відбито.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки й Новоандріївки, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марних атаки у бік позицій наших захисників.

На Курському українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог здійснив 13 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіаційних бомб, а також завдав 92 артилерійських обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
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