ДБР: Адвокат із Дніпра набув 16 "непояснених" квартир у центрі Львова

Для легалізації майна він організував оборудку із фейковими позиками, а всі активи оформлював на дружину, мати, тещу та інших родичів.

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру адвокату, який раніше працював заступником начальника правоохоронного органу спочатку в Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За час служби адвокат став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів.

Для легалізації майна чоловік організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики.

Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.

Наразі він отримав підозру в незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям - за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.

Фото: ДБР

Незаконне збагачення