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ДБР: Адвокат із Дніпра набув 16 "непояснених" квартир у центрі Львова

Для легалізації майна він організував оборудку із фейковими позиками, а всі активи оформлював на дружину, мати, тещу та інших родичів.

ДБР: Адвокат із Дніпра набув 16 "непояснених" квартир у центрі Львова
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру адвокату, який раніше працював заступником начальника правоохоронного органу спочатку в Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. 

Про це повідомила пресслужба ДБР

За час служби адвокат став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів.

Для легалізації майна чоловік організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. 

Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми.

Наразі він отримав підозру в незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям - за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів. 

Фото: ДБР

Незаконне збагачення

  • 26 лютого 2019 року Конституційний Суд скасував статтю 368-2 про незаконне збагачення в Кримінальному кодексі через некоректне формулювання. А в жовтні 2019 року Верховна Рада включила до Кримінального кодексу нову статтю 368-5 про незаконне збагачення.
  • Нині відповідальність за статтею 368-5 настає у разі набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Тобто, активів на суму більше 9 841 000 грн.
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