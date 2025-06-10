На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену обстрілом Бориспільської громади Київщини.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв.м.

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Крім того, через російські атаки зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілу

Інформація щодо постраждалих уточнюється.