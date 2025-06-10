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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену обстрілом Бориспільської громади

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену обстрілом Бориспільської громади
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену обстрілом Бориспільської громади Київщини.

Про це повідомили у ДСНС. 

Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв.м.

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Крім того, через російські атаки зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення  у Броварському, Фастівському та Обухівському  районах Київщини.

Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілу

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Уночі Росія атакувала Україну 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ.
  • В Одесі убиті двоє людей, поранені дев'ятеро. Пошкоджено будинок, пологовий і станцію есктреної медичної допомоги.  
  • У Києві поранені четверо людей, пошкодження є в семи районах. 
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