Головне за ніч та ранок вівторка, 10 червня: масована атака на Київ, обстріл Одеси, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки червневих атак на Суми та Харків.

Ворог вчергове атакував Київ "шахедами" та ракетами. Постраждали сім районів столиці, станом на 5:58 було відомо про 4 поранених, усіх їх госпіталізували.

У Подільському та Дарницькому районах уламки впали на відкритій місцевості. У Дарницькому районі – також на житловий будинок.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкоджені будинки в Деснянському, Оболонському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі.

Докладніше – в новині.

У Одесі російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Пізніше у обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що ворог застосував по місту понад 10 БпЛА.

Вщент зруйнована зокрема адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги – там була пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Росіяни обстріляли також пологовий будинок, повідомив Труханов.

Ударні безпілотники влучили в адміністративну частину медичного закладу, розташовану в кількох метрах від основного корпусу. Будівля зазнала пошкоджень, проте, на щастя, серед персоналу, породіль та новонароджених травмованих чи жертв немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 бої, найбільше – на Покровському напрямку (41) та Курщині (38).

Сили оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, 2 пункти управління дронами, 4 артсистеми та пункт управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 960 окупантів і майже 50 ворожих артсистем. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 998 080 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару стала українська столиця.

За даними Повітряних сил, ворог застосував 315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також 2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області (Росія) та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області. За попередніми даними, вдалося знешкодили 284 ракети і дрони (220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно).

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях", – повідомили Повітряні сили.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою", – написав у телеграмі Президент України Володимир Зеленський, додавши, що сьогодні був один із найбільших ударів по Києву.

Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", – наголосив Зеленський.

У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня.

Лікарі боролися за його життя майже тиждень.

Таким чином кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до шести людей.

У Харкові під завалами обстріляного в суботу підприємства знайшли тіло загиблої людини.

Ворожа атака 7 червня забрала життя щонайменше п'яти людей.

Командування "Північ" армії США повідомило про те, що у Каліфорнію для допомоги у забезпеченні правопорядку на вулицях буде спрямовано 700 службовців морської піхоти.

Як пише Deutsche Welle, таким чином військові приєднаються до нацгвардійців, які беруть участь у придушенні протестів у Лос-Анджелесі, спричинених антиміграційними рейдами нової американської адміністрації Дональда Трампа. Кількість військ Нацгвардії США, в свою чергу, збільшать на 2 тисячі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "піхотинці-герої кількох воєн на захист демократії" не можуть бути використані проти власного народу на американській землі, щоб "втілити божевільні фантазії президента-диктатора".

Про розвиток подій у Лос-Анджелесі останніми днями – у матеріалі LB.ua.

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