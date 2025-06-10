Київський регіон і Одеська область постраждали внаслідок нинішньої атаки найбільше

Унаслідок російських ударів уночі 10 червня найбільше постраждали Київ, Київська та Одеська області. Загалом по країні спалахнули 19 пожеж, з них чотири станом на ранок ще гасили, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

Під ударом знову опинилися цивільна інфраструктура. Найбільша кількість потерпілих станом на зараз – в Одеській області, де убиті двоє і поранені дев'ятеро людей.

Фото: Клименко в Telegram Наслідки ударів по Одеській області

Фото: Клименко в Telegram Наслідки ударів по Одеській області

"Пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство", – сказав міністр.

У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.

Фото: Клименко в Telegram Обстріл Києва

Атака 10 червня

У ніч на вівторок Росія влаштувала ще одну масовану повітряну атаку проти України – через добу після попередньої. За даними Повітряних сил, ворог атакував 315 ударними БпЛА, двома балістичними й п'ятьма крилатими ракетами. Основним напрямком удару був Київ.

Попередня атака вночі 9 червня була спрямована проти багатьох регіонів, але переважно – проти одного з аеродромів. Багато вибухів лунало в західних областях України, зокрема Рівненській. По ній ворог вдарив повторно і вранці. Загалом за ніч понеділка Росія використала 479 засобів ураження.