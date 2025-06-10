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Київський регіон і Одеська область постраждали внаслідок нинішньої атаки найбільше

Загалом по країні загорілися 19 пожеж. 

Унаслідок російських ударів уночі 10 червня найбільше постраждали Київ, Київська та Одеська області. Загалом по країні спалахнули 19 пожеж, з них чотири станом на ранок ще гасили, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. 

Під ударом знову опинилися цивільна інфраструктура. Найбільша кількість потерпілих станом на зараз – в Одеській області, де убиті двоє і поранені дев'ятеро людей. 

Наслідки ударів по Одеській області
Фото: Клименко в Telegram
Наслідки ударів по Одеській області

Наслідки ударів по Одеській області
Фото: Клименко в Telegram
Наслідки ударів по Одеській області

"Пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство", – сказав міністр. 

У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.

Обстріл Києва
Фото: Клименко в Telegram
Обстріл Києва

Атака 10 червня

У ніч на вівторок Росія влаштувала ще одну масовану повітряну атаку проти України – через добу після попередньої. За даними Повітряних сил, ворог атакував 315 ударними БпЛА, двома балістичними й п'ятьма крилатими ракетами. Основним напрямком удару був Київ. 

Попередня атака вночі 9 червня була спрямована проти багатьох регіонів, але переважно – проти одного з аеродромів. Багато вибухів лунало в західних областях України, зокрема Рівненській. По ній ворог вдарив повторно і вранці. Загалом за ніч понеділка Росія використала 479 засобів ураження. 
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