​Ігнат пояснив особливості нічної російської атаки: "Дронів ударного типу було менше половини. Головний удар – на аеродром"

Усі цілі збити неможливо, тому потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив особливості масштабної нічної російської атаки, під час якої окупанти запустили 499 повітряних цілей, а ППО збила 479 із них. Головний удар був спрямований на один із оперативних аеродромів.

"Хочу одразу уточнити: 479 повітряних цілей – це загальна кількість, включаючи не лише дрони-камікадзе, а й дрони-імітатори. Насправді дронів ударного типу було менше половини", – пояснив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише АрміяInform.

Попри ефективну роботу ППО, частина ракет і дронів все ж влучили в об’єкти на території України.

Ігнат сказав, що повністю збити усі цілі неможливо.

"Повністю збити все – неможливо. Ми закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Падіння уламків може становити серйозну небезпеку", – наголосив він.