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​Ігнат пояснив особливості нічної російської атаки: "Дронів ударного типу було менше половини. Головний удар – на аеродром"

Усі цілі збити неможливо, тому потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

​Ігнат пояснив особливості нічної російської атаки: "Дронів ударного типу було менше половини. Головний удар – на аеродром"
Юрій Ігнат
Фото: ТСН

Начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив особливості масштабної нічної російської атаки, під час якої окупанти запустили 499 повітряних цілей, а ППО збила 479 із них. Головний удар був спрямований на один із оперативних аеродромів

"Хочу одразу уточнити: 479 повітряних цілей – це загальна кількість, включаючи не лише дрони-камікадзе, а й дрони-імітатори. Насправді дронів ударного типу було менше половини", – пояснив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише АрміяInform. 

Попри ефективну роботу ППО, частина ракет і дронів все ж влучили в об’єкти на території України.

Ігнат сказав, що повністю збити усі цілі неможливо. 

"Повністю збити все – неможливо. Ми закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Падіння уламків може становити серйозну небезпеку", – наголосив він. 

  • У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу: дронами та ракетами різних типів. 
  • Як повідомили у Повітряних силах, ППО знешкодила 479 із них, зокрема 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. 
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