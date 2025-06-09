​Ігнат пояснив особливості нічної російської атаки: "Дронів ударного типу було менше половини. Головний удар – на аеродром"

Начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив особливості масштабної нічної російської атаки, під час якої окупанти запустили 499 повітряних цілей, а ППО збила 479 із них. Головний удар був спрямований на один із оперативних аеродромів.
"Хочу одразу уточнити: 479 повітряних цілей – це загальна кількість, включаючи не лише дрони-камікадзе, а й дрони-імітатори. Насправді дронів ударного типу було менше половини", – пояснив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише АрміяInform.
Попри ефективну роботу ППО, частина ракет і дронів все ж влучили в об’єкти на території України.
Ігнат сказав, що повністю збити усі цілі неможливо.
"Повністю збити все – неможливо. Ми закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Падіння уламків може становити серйозну небезпеку", – наголосив він.
- У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу: дронами та ракетами різних типів.
- Як повідомили у Повітряних силах, ППО знешкодила 479 із них, зокрема 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.