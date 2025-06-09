На Черкащині вночі ППО збила 33 російські дрони, є ушкодження

Уночі в Черкаській області сили протиповітряної оборони збили 33 російські дрони. Є ушкодження, але люди не постраждали.
Про це повідомили у ОВА.
У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також було займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване.
У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.
- На початку червня ППО знищили 13 ударних дронів над областю.