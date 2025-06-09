Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 997 120 солдатів. 

Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, 4 ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи та 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб,
  • танків ‒ 10915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28934 (+42) од,
  • РСЗВ – 1411 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків – 414 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies