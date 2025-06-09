Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 російських окупантів, 4 ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи та 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб,
- танків ‒ 10915 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
- артилерійських систем – 28934 (+42) од,
- РСЗВ – 1411 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків – 414 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).
Дані уточнюються.