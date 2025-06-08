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Зеленський закликав найближчим часом зважати на сигнали повітряної тривоги

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. 

Зеленський закликав найближчим часом зважати на сигнали повітряної тривоги
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 8 червня, у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав зважати на сигнали повітряної тривоги.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", – сказав він.

Глава України повідомив, що заслухав доповідь Головкома Сирського, зокреа про ситуацію на Покровському, Лиманському та інших напрямках на Донеччині, а також про ситуацію вздовж кордону України в Сумській та Харківській областях. 

"На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", – зазначив Зеленський.

Він відзначив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку. 

"У районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави й наших людей", – сказав президент. 

  • Крім цього, президент у зверненні анонсував важливі зустрічі та перемовини в Україні. 
  • Володимир Зеленський тоді ж сказав, що Росія досі не передала повні списки полонених, які обіцяла на переговорах у Стамбулі. 
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