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На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай

Владислав Горай загинув 8 червня. 

На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай

Сьогодні, 8 червня, під час волонтерської місії на Сумщині загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України Владислав Горай.

Про це повідомили на сторінці Одеської національної опери.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. 

  • Владислав Горай в оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року.
  • З 2000 по 2003-й роки працював у державному театрі опери і балету в Констанці (Румунія).
  • У 2003 – 2004 роках виступав у Іспанії, зокрема в мадридському Театрі Монументаль.
  • Брав участь у міжнародних оперних проектах в Римі, Ліоні, Страсбурзі, Парижі, Амстердамі, Цюриху, Брюсселі, Лісабоні, Кишиневі, Алма-Аті та інших культурних центрах.
  • В рамках проекту «Три тенори зі Святої Землі» гастролював у США, Канаді, Італії, Макао.
  • У 2008 році, в Ізраїлі, у супроводі Колумбійського симфонічного оркестру, виступив перед сорокатисячною глядацькою аудиторією.
  • Гастролював у багатьох містах Великобританії, брав участь в оперних постановках у лондонському Альберт-холі.
  • У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України.
  • У репертуарі співака було більше двадцяти оперних партій, зокрема Альмавіви («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Едгара («Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті), Герцога та Альфреда («Ріголетто» і «Травіата» Дж. Верді), Рудольфа («Богема» Дж. Пучіні), Лірника («Катерина» О. Родіна) та інші.
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