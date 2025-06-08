На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай

Сьогодні, 8 червня, під час волонтерської місії на Сумщині загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України Владислав Горай.

Про це повідомили на сторінці Одеської національної опери.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його.