У Генштабі спростували інформацію про захід ворога на Дніпропетровщину

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію щодо заходу російських окупаційних військ на територію Дніпропетровської області.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведена вами текст - російська дезінформація", - сказав він.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".