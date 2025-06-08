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У Генштабі спростували інформацію про захід ворога на Дніпропетровщину

Бої тривають у Донецькій області.

У Генштабі спростували інформацію про захід ворога на Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: krivbass.city

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію щодо заходу російських окупаційних військ на територію Дніпропетровської області.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведена вами текст - російська дезінформація", - сказав він.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".
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