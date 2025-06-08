Окупанти за тиждень втратили в Україні близько 7590 військових

Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка ворога.

За минулий тиждень російська армія втратила в Україні 7590 військових і 2798 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ Олександр Павлюк

За тиждень з 1 по 8 червня 2025 року втрати противника склали близько 7590 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

39 танків

92 бойових броньованих машини

365 артилерійських систем

9 РСЗВ

10 установок ППО

900 одиниць автотехніки

8 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗСУ, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 42 ворожих літаки, 1 вертоліт, 47 ворожих ракет та 1285 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.