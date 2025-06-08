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Окупанти за тиждень втратили в Україні близько 7590 військових

Також суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка ворога.

Окупанти за тиждень втратили в Україні близько 7590 військових

За минулий тиждень російська армія втратила в Україні 7590 військових і 2798 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ Олександр Павлюк 

За тиждень з 1 по 8 червня 2025 року втрати противника склали близько 7590 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

  • 39 танків
  • 92 бойових броньованих машини
  • 365 артилерійських систем
  • 9 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 900 одиниць автотехніки
  • 8 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗСУ, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 42 ворожих літаки, 1 вертоліт, 47 ворожих ракет та 1285 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
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