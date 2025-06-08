Окупанти за тиждень втратили в Україні близько 7590 військових

За минулий тиждень російська армія втратила в Україні 7590 військових і 2798 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ Олександр Павлюк
За тиждень з 1 по 8 червня 2025 року втрати противника склали близько 7590 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:
- 39 танків
- 92 бойових броньованих машини
- 365 артилерійських систем
- 9 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 900 одиниць автотехніки
- 8 одиниць спецтехніки
За даними Генерального штабу ЗСУ, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 42 ворожих літаки, 1 вертоліт, 47 ворожих ракет та 1285 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.