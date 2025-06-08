РФ завдала ракетно-дронових ударів по громаді Миколаївщини

Уранці 8 червня російські окупанти атакували ракетами та дронами-камікадзе Костянтинівську громаду Миколаївської області.
Про це повідомляють ДСНС України та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Унаслідок комбінованої атаки спалахнула масштабна пожежа на території складського приміщення. Росіяни пошкодили сільськогосподарську техніку", — зазначають у ДСНС.
Рятувальники локалізували загорання на площі 2000 м.кв. На щастя, люди не постраждали.
За інформацією очільника ОВА, напередодні війська РФ масовано атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. У селах Дмитрівка та Дніпровське пошкоджені автомобіль та приватний житловий будинок.
- Напередодні окупанти атакували безпілотником літнього мешканця Миколаївської області.