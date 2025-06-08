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РФ завдала ракетно-дронових ударів по громаді Миколаївщини

Через обстріли у Костянтинівській громаді виникла масштабна пожежа.

РФ завдала ракетно-дронових ударів по громаді Миколаївщини
Фото: ДСНС України

Уранці 8 червня російські окупанти атакували ракетами та дронами-камікадзе Костянтинівську громаду Миколаївської області. 

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють ДСНС України та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Унаслідок комбінованої атаки спалахнула масштабна пожежа на території складського приміщення. Росіяни пошкодили сільськогосподарську техніку", — зазначають у ДСНС.

Рятувальники локалізували загорання на площі 2000 м.кв.  На щастя, люди не постраждали. 

За інформацією очільника ОВА, напередодні війська РФ масовано атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. У селах Дмитрівка та Дніпровське пошкоджені автомобіль та приватний житловий будинок. 

  • Напередодні окупанти атакували безпілотником літнього мешканця Миколаївської області. 
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