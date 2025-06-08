Окупанти атакували дронами передмістя Херсона, є жертви

Росіяни вдарили дронами по передмістю Херсона. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє поранені.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Уранці 8 червня російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Унаслідок обстрілу 72-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, вона перебувала у будинку на момент удару.
Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг.
Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Через терор РФ 1 людина загинула, 9 — зазнали поранень.