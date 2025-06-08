Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували дронами передмістя Херсона, є жертви

Загинула літня жінка, ще двоє людей постраждали.

Окупанти атакували дронами передмістя Херсона, є жертви
Фото: Вікіпедія

Росіяни вдарили дронами по передмістю Херсона. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє поранені. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Уранці 8 червня російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Унаслідок обстрілу 72-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, вона перебувала у будинку на момент удару.

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг. 

Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies