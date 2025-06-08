Уночі ворог атакував цивільне підприємство на Житомирщині

У ніч на 8 червня російська армія атакувала будівлю одного із цивільних підприємств Житомирської області. Пошкоджень зазнала будівля.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля на території одного з цивільних приватних підприємств", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає.