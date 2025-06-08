Росіяни атакували дроном будинок на Запоріжжі, постраждала людина

Упродовж доби надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

Уночі російська армія скинула вибухівку з FPV-дрона на приватний будинок у Степногірській громаді Запорізької області. Також окупанти упродовж доби здійснили 6 авіаційних обстрілів.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"63- річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду. Ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю", — каже Федоров.

Постраждалого з пораненнями доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 555 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному. Ракетний удар прийшовся по Григорівському.

320 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку, Новоандріївку.

218 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботине.

Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.