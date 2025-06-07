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Зеленський заявив, що Україна досі чекає відповіді від США на пропозицію купити системи ППО

Президент зауважив, що Україна чекає на конкретні сигнали, а не слова.

Зеленський заявив, що Україна досі чекає відповіді від США на пропозицію купити системи ППО
Ілюстративне фото: зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі чекає відповіді від США на пропозицію купити системи ППО. 

Про це він сказав у вечірньому зверненні 7 червня. 

“Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова”, – сказав Зеленський.

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Водночас президент подякував європейським країнам за постачання ППО. 

“Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався”, – сказав Зеленський.
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