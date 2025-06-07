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На Дніпропетровщині за день внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

У Нікополі осколкове поранення отримав 17-річний хлопець. У Павлограді до медиків звернувся 29-річний чоловік.

На Дніпропетровщині за день внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Сергій Лисак

На Дніпропетровщині за день внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.  

На Нікопольщині за день – понад 30 атак. На тамтешні населені пункти росіяни скеровували важку артилерію, fpv-дрони та скидали снаряди з БпЛА. Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадам. 

Під час одного з ударів у Нікополі осколкове поранення отримав 17-річний хлопець. Він під наглядом лікарів. 

Загалом у районі пошкоджені 3 багатоповерхівки. В одній з них на балконі сталося займання. Понівечено приватний будинок. Руйнування зафіксували й на території комунального підприємства.

По Новопавлівській громаді Синельниківщини ворог вдарив КАБами. На щастя – люди цілі.

Після нічної атаки на область, у Павлограді до медиків звернувся 29-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Відновлюватися буде вдома.
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