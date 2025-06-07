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Православна церква України назвала провокацією проведення “содомського заходу” біля Михайлівського монастиря в Києві

ПЦУ вважає, що організатори заходу мали антицерковні наміри.

Православна церква України назвала провокацією проведення “содомського заходу” біля Михайлівського монастиря в Києві
Ілюстративне фото: Михайлівський собор
Фото: Митрополит Епіфаній

Православна церква України назвала провокацією проведення “содомського заходу” (ЛГБТ-акції “КиївПрайд”) біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. 

Про це йдеться в заяві Київської Митрополії Православної Церкви України.

“Побачивши у публічних повідомленнях інформацію про проведення неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря заходу, спрямованого на підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії (гомосексуалізму) та гендерної ідеології, Київська Митрополія Православної Церкви України розглядає обрані місце, час та мету цього заходу як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу”, – йдеться у заяві.

Як зазначає Церква, враховуючи, що попередній подібний захід цього року організатори також призначили на священний для християн час Страсної пʼятниці, коли Церква згадує розпʼяття і хресну смерть Спасителя, нинішнє проведення такого ж заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів.

Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ «Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)» від 27 липня 2023 р.

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Водночас “Інтерфакс-Україна” із посиланням на джерела серед правоохоронців повідомляє, що поліція попередила та запобігла зіткненням під час проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.

"Хлопців, які були налаштовані проти заходу і провокували учасників зібрання, доставили у відділ поліції. Інша частина молодих людей, які виступають проти акції ЛГБТ, досі перебуває біля будівлі МЗС та вигукує лозунги", – повідомило джерело.

За повідомленням ЗМІ, марш у підтримку ЛГБТ-спільноти планували провести у суботу в районі ВДНГ, потім захід перенесли в район розташування будівлі МЗС України, що знаходиться поруч із Михайлівським собором.
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