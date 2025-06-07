Російський безпілотник завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському Донецької області, поціливши у покрівлю будівлі.

Про це повідомили у МВС.

Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

“На щастя, особовий склад не постраждав”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Раніше керівник ОВА Вадим Філашкін заявив, що через російські обстріли Донеччини 7 червня загинули три людини. За його словами, у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили два будинки. Ще одна загибла є у Костянтинівці.