ЦПД: росіяни змушують студентів в окупації мобілізуватися до ЗС РФ

Студентам-боржникам погрожують відрахуванням, якщо вони не погодяться підписувати контракт.

Росіяни вдалися до нових методів примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти змушують студентів, в яких є борги за навчаннч, підписувати контракти на службу у ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Окупаційні адміністрації вдаються до нових методів примусової мобілізації: на підконтрольні рф території поширено практику примушення студентів з академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти з російською армією", — кажуть у ЦПД.

Мова йде про студентів російських ВНЗ в окупації, яким загрожує відрахування. Їх змушують підписувати контракт з міноборони РФ. В обмін на службу студентам обіцяють зберегти місце навчання та закрити академічну заборгованість. Водночас росіяни погрожують відрахуванням та примусовою мобілізацією у разі відмови.

"Такі дії є брутальним порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави – це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни", – наголошують у ЦПД.

В Центрі наголосили, що Росія систематично використовує вразливі групи населення в окупації задля поповнення втрат власної армії. Зокрема, окупанти мобілізують затриманих, яким загрожують ув’язненням.