Російські окупанти проводять рейди на ТОТ України для мобілізації місцевих мешканців

На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини росіяни почали нову хвилю рейдів на підприємствах для мобілізації місцевих мешканців.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запорізької області окупанти влаштовують обшуки на підприємствах, шукаючи чоловіків для мобілізації. Найчастіше — у комунальних установах, де й так критично не вистачає працівників", — кажуть у спротиві.

Під мобілізацію потрапляють і місцеві гастарбайтери, яких росіяни самі завезли на ТОТ для так званої "відбудови" зруйнованих міст і сіл.

Причиною примусової мобілізації є величезні втрати армії РФ. "Кремль намагається латати "дірки" у штурмових підрозділах за рахунок жителів окупованих територій".

"Такі дії — грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Примусова мобілізація цивільного населення є воєнним злочином", — наголошують у ЦНС.