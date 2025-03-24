На Покровському напрямку "Чорні Запорожці" вполювали ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" і знищили її разом з боєкомплектом.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку пілоти ударних дронів вистежили на вогневій позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів", — ідеться у повідомленні.

Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.