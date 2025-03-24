Сили оборони: ворог поновив штурмові дії біля Покровська на Донеччині

Ворожа армія знову поновлює штурмові дії поблизу міста Покровськ на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Щодо перспектив на Покровському напрямку: росіяни дуже видохлися впродовж двох місяців. За перші 10 днів березня вони взяли певну паузу. Впродовж цієї паузи дуже різко впала кількість бойових зіткнень на цьому напрямку, але потім вона знову пішла вгору. Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють спроби так чи інакше покращити своє тактичне положення поблизу міста Покровськ", — каже Трегубов.

За словами речника, інтенсивність ворожих наступів не сягнула тих рівнів, як була у лютому через зменшення кількості в живій силі і техніці, адже впродовж січня-лютого ворог зазнав великих втрат під Покровськом.

Водночас він додав, що російські війська не можуть залишити Покровський напрямок, оскільки він все ще входить в їх стратегічні плани по контролю Донеччиною.