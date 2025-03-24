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Сили оборони: ворог поновив штурмові дії біля Покровська на Донеччині

Взимку російська армія зазнала великих втрат під Покровськом і призупинила штурми в цьому районі.

Сили оборони: ворог поновив штурмові дії біля Покровська на Донеччині
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Ворожа армія знову поновлює штурмові дії поблизу міста Покровськ на Донеччині. 

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Щодо перспектив на Покровському напрямку: росіяни дуже видохлися впродовж двох місяців. За перші 10 днів березня вони взяли певну паузу. Впродовж цієї паузи дуже різко впала кількість бойових зіткнень на цьому напрямку, але потім вона знову пішла вгору. Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють спроби так чи інакше покращити своє тактичне положення поблизу міста Покровськ", — каже Трегубов. 

За словами речника, інтенсивність ворожих наступів не сягнула тих рівнів, як була у лютому через зменшення кількості в живій силі і техніці, адже впродовж січня-лютого ворог зазнав великих втрат під Покровськом.

Водночас він додав, що російські війська не можуть залишити Покровський напрямок, оскільки він все ще входить в їх стратегічні плани по контролю Донеччиною.

  • За даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку досі складна. Сили оборони за минулу добу зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.
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