На Покровському напрямку захисники зупинили понад 60 штурмів ворога

Розпочалася 1125-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 боєзіткнень.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, скинувши 97 КАБ. Крім цього, здійснив 6457 обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2350 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи Сумської області; Велика Шапківка Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка, Новосілка, Зелене Поле, Гродівка Донецької області; Новодарівка, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, один засіб ППО, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.
На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Веселе та в районі Скудного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
- Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, чотири вертольоти, 146 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.