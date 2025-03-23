Головне за неділю, 23 березня: майже 120 боєзіткнень, звільнення Надії, переговори в Ер-Ріяді

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибух в Одеській поліції. Яким запам’ятається 1124-й день повномасштабної війни.

Бійці 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

Військові зазначили, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 118 боєзіткнень, майже половина (50) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 березня – в новині.

У будівлі поліції Одеської області стався вибух, повідомили у Національній поліції, не уточнивши, де саме це сталося.

Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.

Постраждали троє поліцейських, яким надається медична допомога.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та причетних осіб.

Президент Володимир Зеленський на тлі переговорів в Ер-Ріяді заявив у вечірньому відеозверненні, що потрібно "дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари".

Він нагадав, що з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, але саме Росія продовжує атакувати Україну.

"І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві зневажатимуть справжню дипломатію, і надалі руйнуватимуть життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики", - зазначив Зеленський.

"Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - наголосив Зеленський.

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