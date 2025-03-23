Росіяни атакували Дніпропетровщину, є пошкодження

Російські війська протягом неділі атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Там пускав у хід артилерію, дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті пара легкових авто", - написав він у Telegram.

Лисак повідомив, що пообіді російські війська скерували безпілотники на Новопавлівську громаду Синельниківського району.

"Знищений один будинок. Потрощені дві господарські споруди і сім вуликів. Надвечір противник вдарив по Межівській громаді. Наслідки встановлюються", - зазначив він.

Лисак також додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, вранці ворог завдав авіаудару по Межівській громаді Синельниківщини.