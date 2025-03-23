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У ДСНС повідомили про 1263 пожежі сухостою за добу, постраждав чоловік

Вогнем знищено понад 966 гектарів української природи.

У ДСНС повідомили про 1263 пожежі сухостою за добу, постраждав чоловік
Фото: ДСНС

1263 пожежі сталися в екосистемах за минулу добу, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогнем знищено понад 966 гектарів української природи.

Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників. За одну добу вогонь охопив майже тисячу гектарів землі по всій Україні.

Вінниччина:

Ліквідовано 96 пожеж, горіло в усіх районах області на площі понад 78 га.

Львівщина:

145 пожеж, які знищили все живе на площі понад 28 га. Рятувальники запобігли ще більшим втратам ‒ врятовано 14 будівель та автомобіль.

Івано-Франківщина:

92 пожежі на площі близько 6 га. Складено 17 адміністративних протоколів на паліїв.

Черкащина:

57 пожеж, найбільше ‒ у Черкаському районі. У селі Мошни постраждав 71-річний чоловік, який отримав опіки легкого ступеня.

Хмельниччина:

43 пожежі на площі понад 133 тис. кв. м. У кількох випадках вогонь впритул наближався до житлових будинків ‒ рятувальники вчасно зупинили полум’я та не допустили поширення.

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