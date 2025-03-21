Бійці ДСНС врятували на Київщині трьох дітей

Діти перебували у небезпеці через випалювання сухостою.

У селі Колонщина Київської області через випалювання сухої трави виникла пожежа. Через сильний вітер вогонь впритул наближався до житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під час гасіння на одному з подвір’їв рятувальники виявили трьох наляканих дітей - 11, 5 та 4 років: малеча метушилася, кричала й не могла самостійно покинути небезпечну зону”, - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС негайно евакуювали дітей у безпечне місце - на щастя, ніхто не постраждав.

В ДСНС нагадали, що спалювання сухостою – це не лише загроза довкіллю, а й небезпека для людей.