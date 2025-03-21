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Бійці ДСНС врятували на Київщині трьох дітей

Діти перебували у небезпеці через випалювання сухостою.

Бійці ДСНС врятували на Київщині трьох дітей
Бійці ДСНС врятували на Київщині трьох дітей
Фото: ДСНС

У селі Колонщина Київської області через випалювання сухої трави виникла пожежа. Через сильний вітер вогонь впритул наближався до житлових будинків. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під час гасіння на одному з подвір’їв рятувальники виявили трьох наляканих дітей - 11, 5 та 4 років: малеча метушилася, кричала й не могла самостійно покинути небезпечну зону”, - йдеться у повідомленні. 

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Бійці ДСНС негайно евакуювали дітей у безпечне місце - на щастя, ніхто не постраждав. 

В ДСНС нагадали, що спалювання сухостою – це не лише загроза довкіллю, а й небезпека для людей. 

  • У Чернівецькій області рятувальники під час ліквідації пожежі сухої трави виявили тіло чоловіка 1949 року народження.
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