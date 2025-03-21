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Повітряні сили ЗСУ закликали українців не публікувати інформацію про проліт бойової авіації

Цим активно користується ворог. 

Повітряні сили ЗСУ закликали українців не публікувати інформацію про проліт бойової авіації
українська авіація
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Деякі публікації українців у соцмережах, де видно прольоти бойової авіації України, можуть суттєво допомогти росіянам.

На цьому наголосили Повітряні сили ЗСУ.

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«Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника», - наголосило командування ПС.

Військові нагадали, що пілоти Повітряних сил «щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу «повітря-повітря» та засобів ППО противника».

«Будь-яка інформація про їхні місця базування, маршрути прольотів чи маневри може бути використана ворогом для їх знищення! Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах  (зокрема, винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами», - пояснило командування.

  • Цьогоріч у січні затримали двох агентів РФ, які готували ракетні удари по аеродромах базування F-16. Вони збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України, щоб "полювати" на українську техніку. 
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