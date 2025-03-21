Повітряні сили ЗСУ закликали українців не публікувати інформацію про проліт бойової авіації

Деякі публікації українців у соцмережах, де видно прольоти бойової авіації України, можуть суттєво допомогти росіянам.

На цьому наголосили Повітряні сили ЗСУ.

«Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника», - наголосило командування ПС.

Військові нагадали, що пілоти Повітряних сил «щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу «повітря-повітря» та засобів ППО противника».

«Будь-яка інформація про їхні місця базування, маршрути прольотів чи маневри може бути використана ворогом для їх знищення! Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема, винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами», - пояснило командування.